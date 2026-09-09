İYİ Parti'den İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında 'Bayrak' yürüyüşü

(İZMİR) - İYİ Parti İzmir İl Başkanlığınca, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Konak Vapur İskelesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na "Bayrak" yürüyüşü gerçekleştirildi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "Bayrak" yürüyüşü düzenlendi.

Konak Vapur İskelesi önünde bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Gaziler ve partililer katıldı.

İYİ Parti Genel Sekreter Osman Ertürk Özel, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun üniter yapısı, Cumhuriyetimizin kurucu tüm değerleri, Atatürk ilke ve inkılapları; İYİ Partili kurumların, İYİ Partili kurmayların ve sizlerin varlığıyla, Türk insanının ve İzmirlilerin yılmaz desteğiyle sonuna kadar korunacaktır. Sizler varsanız, bizler buradaysak inanın ki çok ama çok kalabalığız. Yaşasın vatan! Yaşasın Türk milleti!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan da "Bayrak" yürüyüşüne katılan partili ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA