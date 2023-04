İyi Parti Çivril İlçe Başkanı Koray Eren: "Çivril'de Kızılay'ın İş Birliğiyle Düzenlenen İftar Yemekleri Seçim Organizasyonu Gibi Kullanıldı"

İYİ Parti Çivril İlçe Başkanı Koray Eren, Çivril Belediyesi’nin Türkiye Kızılay Derneği’nin iş birliğiyle düzenlediği iftar yemeklerinin AKP’nin seçim organizasyonuna dönüştüğünü öne sürdü. Eren, "Belediyemiz, her sene Kızılay ve hayırseverler iş birliğiyle iftar yemekleri düzenlemekte. Bu yıl da seçimlere denk gelmesi münasebetiyle biraz daha seçim organizasyonu gibi kullanıldı ve Kızılay’ın düzenlediği yemekler kullanıldı. Yemekler Kızılay’ın aşevinde pişiyor, dağıtımında Kızılay personelleri görev alıyor. Kızılay, bu organizasyonun tamamen içerisinde" dedi.

İYİ Parti Çivril İlçe Başkanı Koray Eren, Çivril Belediyesi'nin Türkiye Kızılay Derneği'nin iş birliğiyle düzenlediği iftar yemeklerinin AKP'nin seçim organizasyonuna dönüştüğünü öne sürdü. Eren, "Belediyemiz, her sene Kızılay ve hayırseverler iş birliğiyle iftar yemekleri düzenlemekte. Bu yıl da seçimlere denk gelmesi münasebetiyle biraz daha seçim organizasyonu gibi kullanıldı ve Kızılay'ın düzenlediği yemekler kullanıldı. Yemekler Kızılay'ın aşevinde pişiyor, dağıtımında Kızılay personelleri görev alıyor. Kızılay, bu organizasyonun tamamen içerisinde" dedi.

İYİ Parti Çivril İlçe Başkanı ve Çivril Belediye Meclisi üyesi Koray Eren, bugün yaptığı açıklamada, Çivril Belediyesi'nin Kızılay'ın iş birliğiyle düzenlediği iftar yemekleriyle ilgili iddialarda bulundu. Kızılay'ın ilçedeki sorumlusunun AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın kardeşi olduğunu belirten Eren, şunları söyledi.

"YEMEKLER KIZILAY'IN AŞEVİNDE PİŞİYOR, DAĞITIMINDA KIZILAY PERSONELLERİ GÖREV ALIYOR"

"Belediyemiz, her sene Kızılay ve hayırseverler iş birliğiyle iftar yemekleri düzenlemekte. Bu yıl da seçimlere denk gelmesi münasebetiyle biraz daha seçim organizasyonu gibi kullanıldı ve Kızılay'ın düzenlediği yemekler kullanıldı. Her iftar yemeğinde AK Parti İlçe Başkanı, yemek dağıtımının başında AK Parti'nin gençlik ve kadın teşkilatları her gün orada bulunmaktalar. Biz, vatandaşların bu konuda olan şikayetleri nedeniyle bunları dile getiriyoruz. Kızılay'ın büyük deprem felaketinin ardından o bölgede görevini yapmasını, insanların yaşadığı susuzluğu ve açlığı gidermesini, çadır sorunlarını gidermesini istiyoruz. Yani Kızılay, asli vazifesine geri dönmeli, kuruluş amacına hizmet etmeli, siyasi bir malzeme olarak kendini kullandırmamalı diye düşünüyoruz. Yemekler Kızılay'ın aşevinde pişiyor, dağıtımında Kızılay personelleri görev alıyor. Kızılay, bu organizasyonun tamamen içerisinde.

Bizim daha önce Çivril ilçemizde Kızılay, şube olarak vardı. Üye sayısındaki azalma nedeniyle temsilciliğe, yani atama bir sorumluluğa düşürüldü. Buradaki sorumlu da AK Parti Milletvekili Cahit Özkan'ın kardeşi, Kızılay'ın sorumlusu. Bu bakımdan biraz daha AK Parti organizasyonlarına alet olduğu düşüncesindeyiz.

"ÇİVRİL'İN PARASI ÇİVRİL HALKI İÇİN KULLANILMALI"

Tüm Çivril halkının parasıyla belediyeden geçen sene 1 milyon 197 bin TL gibi bir rakam Kızılay'a aktarılmış. Bu yıl enflasyon rakamlarına bakacak olursak bu rakam 3 milyon Türk lirasını bulabilir. Bu para, tüm Çivrillilerin parası. Burada AK Partilisi de var, MHP'lisi de var, CHP'lisini de var. Tüm Çivril halkının parasını sadece tek bir parti için kullanılmasını uygun görmüyoruz."