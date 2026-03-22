İTÜ Rektörü Mandal'dan Rektör Adıgüzel'e ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasında akademik iş birliği ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında yükseköğretimde kalite, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve üniversiteler arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca bilimsel üretkenliğin artırılması, dijital dönüşüm süreçleri ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımları ele alındı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, nazik ziyaretlerinden dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkür ederek iki köklü kurum arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı