İtikafa girenler Ramazan'ın son günlerini ibadetle geçiriyor

Gaziantep'te itikaf sünnetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, geceleri ibadetle geçirirken, gündüz ise oruç tutuyor.

Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni aramak için yapılan itikaf ibadetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gaziantep'te İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde itikafa giren vatandaşlar, gün boyunca Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılıyor. Ramazan'ın son günlerini yoğun ibadetle geçiren vatandaşlar, iftar ve sahuru da camide yapıyor. Gece boyunca da sürekli ibadet eden vatandaşlar, gündüz de oruç tutuyor.

Manevi bir ortamda ibadetlerini yerine getiriyorlar

Peygamber Efendimizin her Ramazan ayının son 10 gününde camide gerçekleştirdiği sünnetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden biri olan itikafa girerek manevi bir ortamda ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayının son günlerini yoğun ibadetle geçiren vatandaşlar, Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, imkanları ve şartları müsait olan herkesi bu önemli sünneti yerine getirmeye davet etti.

"Ramazan ayının son 10 gününde itikafa gireriz"

Şehitkamil ilçesindeki Yükseliş Camii'nde itikafa giren vatandaşlar, gün boyu ibadet yaptıklarını ve bu son 10 günü ibadetle geçireceklerini dile getirdiler. Yükseliş Camii İmam Hatibi İsmet Çevik, her yıl cami cemaatinden itikafa girenlerin olduğunu ve bu yıl da camilerinde 6 kişinin itikafa girdiğini bildirdi. Peygamber Efendimizin Ramazan ayının son 10 gününü itikaf ibadetiyle geçirdiğini belirten Çevik, "Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Nebevi'de dünya ile irtibatını keser ve Rabbi ile olan manevi bağlantısı hususunda bir yoğunlaşma yaşama hususunda 10 günü ibadetle ve tefekkürle geçirirdi. Bizler de Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin bu sünnetine uyarak Ramazan ayının son 10 gününde itikafa gireriz. Peygamber Efendimizin bu sünnetini yerine getirmek için müftülüğümüzün belirlemiş olduğu camilerde arkadaşlarımız itikafa giriyorlar" dedi.

"Dünyada hiçbir nimet sonsuz değildir"

İtikafın önemine değinen Çevik, "Zaman içerisinde insanın Allah ile manevi bağları maalesef kopuyor, zedeleniyor ve bazen Rabbimizin emirlerine sırtımızı dönebiliyoruz. İşte bugünler tefekkür etmek, tekebbür etmek, dünyaya geliş amacımızı anlama hususunda güzel günlerdir ve itikafta güzel bir imkandır. Bu zaman dilimleri Cenab-ı Allah'ın bizlere vermiş olduğu paha biçilmez kıymetlerden bir tanesidir. Dünyada hiçbir nimet sonsuz değildir. İşte kardeşlerimizde bu bilinç içerisinde Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerek kendilerini maneviyata vererek Rabbi ile kendisi arasındaki ülfeti, ünsiyeti artırma hususunda bir çaba içerisine giriyorlar. Her sene camimizde Ramazan'ın son 10 günü arkadaşlarımız itikafa girerler" şeklinde konuştu.

"Günümüzü genelde ibadetle geçiriyoruz"

İtikafa giren vatandaşlardan Mehmet Safi Yıldız ise yıllardır itikafa girdiğini belirterek, "Fırsat buldukça arkadaşlarımla bu camide 4-5 yıldır itikafa giriyoruz. İtikaf sünnettir. Müsaitiz ve biz de elhamdülillah bu sünnetten istifade etmek için camide itikafa giriyoruz. Namaz kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve bazı tesbihatlar çekiyoruz. Günümüzü genelde ibadetle geçiriyoruz. İnsanlardan, dünyadan kopup ve camide ibadetle meşgul olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

"İtikaf Peygamber Efendimizin çok önemli bir sünneti"

İtikafta manevi huzur bulduğunu ve itikafa girdiğinde de daha fazla ibadet yaparak bir manevi uyanış hissettiğini belirten Mehmet Kaygusuz da, "Uzun yıllardan beri itikafa giriyoruz. Elhamdülillah Rabbim nasip ettiği müddetçe arkadaşlarla itikafa girmeye çalışıyoruz. İtikaf Peygamber Efendimizin çok önemli bir sünneti ve bu sünneti yerine getirmek için itikafa giriyoruz. Hepimizin günlük yaşantımızda çeşitli hataları ve kusurları oluyor? Bu fırsatı değerlendirip hatalardan ve kusurlardan tövbe istiğfar edip Rabbimize bir adım daha yaklaşabilme ümidiyle itikafa girdik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı