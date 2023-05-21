- İtfaiyenin yetişemediği yangına yağmur yetişti Gaziantep'in İslahiye'de Kurdini tepesinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

- İtfaiyenin yetişemediği yangına yağmur yetişti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye'de Kurdini tepesinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, yağan sağanakla kısa sürede söndü.

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kurdini tepesinde meydana geldi. Olayın nasıl meydana geldiği bilinmezken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı yangında, itfaiye ekipleri fiziki şartlar nedeniyle yangın bölgesine müdahale edemedi. Büyümeye başlayan yangın, çıkan sağanak yağışın ardından söndü.

Ekipler yangının nedeniyle ilgili çalışma başlattı.