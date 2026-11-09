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İtfaiye ekipleri Eskişehir'de yurt çalışanlarına yangın ve tahliye eğitimi verdi

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İtfaiye ekipleri Eskişehir'de yurt çalışanlarına yangın ve tahliye eğitimi verdi
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Eskişehir'de GSB'ye bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi verildi. Eğitimde yangın anında alınacak önlemler, tahliye süreçleri ve söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı anlatıldı.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Eskişehir'de yurt çalışanlarının muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitim faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda GSB Mükrime Hatun Yurdu personeline yönelik olarak İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi düzenlendi.

Eğitimde personele; yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye süreçleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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