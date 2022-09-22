Bu da oldu! Enerji kriziyle mücadele eden İsveç'te kiliseler kapatılıyor

İsveç'te enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni enerji tasarrufu tedbirleri çerçevesinde kiliselerin kapatılacağı açıklandı. İsveç Kilisesi Kültürel Miras Departmanı Başkanı Markus Dahlberg, "Kırsal alanda bulunan birçok kilise var. Bu kiliseler daha küçük cemaatlere sahip. Bu da onların bakımı için onlara büyük bir yükün bineceği anlamına geliyor" dedi.

İsveç'te artan enerji fiyatları nedeniyle ülke çapında enerji tasarrufu tedbirleri çerçevesinde enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla kiliseler kapatılmaya başladı.

"BÜYÜK BİR YÜK"

İsveç Kilisesi Kültürel Miras Departmanı Başkanı Markus Dahlberg, bu tür önlemlerin İsveç'in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyleyerek, "Kırsal alanda bulunan birçok kilise var. Bu kiliseler daha küçük cemaatlere sahip. Bu da onların bakımı için onlara büyük bir yükün bineceği anlamına geliyor" dedi.

"ISINMA EN BÜYÜK MASRAF"

Lund piskoposluğundan Andreas Mansson ise piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sini enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini açıklayarak, "Hiç şüphe yok ki ısınma en büyük masraf. Birçok binanın yalıtımı oldukça kötü. Lund piskoposluğu binaları daha verimli hale getirmek için çok yatırım yaptı, ancak hala ısıtmayı yutan büyük hacimli büyük binalardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.