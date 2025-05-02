İstinat Duvarına Çarpan Araç Bahçeye Uçtu, 2 Yaralı

İstinat Duvarına Çarpan Araç Bahçeye Uçtu, 2 Yaralı
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç, istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstinat duvarına çarpan araç bahçeye uçtu: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Kavuk bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.S.K. idaresindeki 34 DZ 2152 plakalı Opel marka otomobili sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Yerel
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