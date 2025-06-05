İstanbullular Kurban Bayramı İçin Tekirdağ Yollarında Yoğunluk Yarattı

İstanbullular Kurban Bayramı İçin Tekirdağ Yollarında Yoğunluk Yarattı
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Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen İstanbullular, İstanbul-Tekirdağ karayolunda yoğun araç trafiğine neden oldu. Özellikle sabah saatlerinden itibaren artan trafik, Malkara, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi yönlerinde etkisini artırdı.

Kurban Bayramı tatilini Trakya'da geçirmek isteyen İstanbullular, İstanbul-Tekirdağ karayolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinden itibaren İstanbul'dan Tekirdağ yönüne doğru yoğun araç trafiği oluştu. Tatilcilerin akın ettiği Tekirdağ güzergahında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluk Malkara, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi yönlerinde etkisini artırarak sürdü. Sürücüler, sıcak hava ve yoğun trafiğe rağmen bayramı memleketlerinde veya sahil bölgelerinde geçirmek için yoğunluk oluşturdu.

Yetkililer, trafikte dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunurken, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de güzergahta denetimlerini artırdı.

Yoğunluk, dron ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru araç yoğunluğu olduğu gözlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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