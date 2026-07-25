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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile TACEV arasında robotik kodlama işbirliği

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile TACEV arasında robotik kodlama işbirliği
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile TACEV Eğitim Vakfı, ilköğretim öğrencilerinin bilim, teknoloji, robotik ve kodlama alanlarındaki gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile TACEV Eğitim Vakfı, ilköğretim öğrencilerinin bilim, teknoloji, robotik ve kodlama alanlarındaki gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu ile TACEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ok tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında; çocukların erken yaşta teknolojiyle buluşmasına katkı sunacak nitelikli eğitim programlarının hayata geçirilmesi, akademik bilgi birikimi ile uygulama deneyiminin bir araya getirilmesi ve toplumsal fayda sağlayacak sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında yürütülecek robotik kodlama eğitimlerinin akademik içerikleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından değerlendirilecek, eğitim süreçlerine akademik danışmanlık desteği sağlanacak. TACEV ise eğitimlerin planlanması, organizasyonu ve uygulama süreçlerini yürütecek.

Taraflar ayrıca ortak seminerler, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve farklı akademik iş birlikleriyle bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

İmzalanan protokolle iki kurum, çocukların geleceğin teknolojilerine erken yaşta erişimini destekleyecek örnek bir eğitim modelini hayata geçirerek nitelikli eğitimin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

7 yılı aşkın süredir ilköğretim seviyesindeki öğrencilere yüz yüze ve online eğitimler veren TACEV, bugüne kadar 50 binden fazla öğrenciye çeşitli seviyelerde bilgisayar bilimi dersleri verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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