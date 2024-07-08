İstanbul Valisi, LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrencileri Ağırladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Vali Gül, "8. sınıfta tam puan alarak başarılı olan öğrencilere eğitim hayatları boyunca imkanlar ölçüsünde burs vermek istiyoruz. Bu sene 352 tane 500 tam puan alan öğrencimizin 77 tanesi İstanbul'umuzda" dedi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından "Türkiye Yüzyılı Çocukları" programı düzenlendi. İstanbul Valiliği bahçesinde düzenlenen programda İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) İstanbul'dan katılan ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerle bir araya geldi. 77 öğrenci, İstanbul Valiliği'nce ödüllendirildi. Öğrencileri tebrik ederek teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Vali Gül, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Tören sonrası Vali Gül, öğrencilerin ve ailelerinin yanına giderek sohbet etti.

"Bugün adeta İstanbul'umuzun düğünü gibi"

Törende konuşan Vali Gül, "Birçok etkinlik yapıyoruz. İçlerinden en kıymetli olan bu tür başarıların ödüllendirildiği etkinlikler. O açıdan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İstanbul'umuza bu güzellikleri yaşattıkları, bizleri gururlandırdıkları için. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. Aileleri tebrik ediyorum. Çocuk yetiştirmek zor. Hele bu 8 yıllık eğitim döneminde inanıyorum ki çocuklarınızla birlikte adeta sınava girdiniz. Onunla birlikte uyuyup uyandınız. Büyük emekler sarf ettiniz. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İnsan yetiştirmek zor iş. Çocuklarımıza verdiğiniz emeklerden dolayı. Bu işleri koordine eden kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Bugün adeta İstanbul'umuzun düğünü gibi. Bu tarihi bahçede mütevazi bir ortamda sizlerle bir araya gelmek istedik" dedi.

"Bu sene 352 tane 500 tam puan alan öğrencimizin 77 tanesi İstanbul'umuzda"

Başarılı olan öğrencilere 4 sene boyunca burs verileceğini söyleyen Vali Davut Gül, "İstanbul Çocukları Vakfımız yaklaşık 25 yıllık bir vakıf. Başında il valisi var. ve hayırseverlerden oluşan bir mütevellisi var. Burada üç tane önceliğimiz var. Birincisi başarılı öğrenciler. 8. sınıfta tam puan alarak başarılı olan öğrencilere eğitim hayatları boyunca imkanlar ölçüsünde burs vermek istiyoruz. İkincisi akademik olarak çok başarılı olmayabilir ama üstün yetenekleri vardır. Sporda, sanatta, herhangi bir alanda. Bu çocuklarımızı da ödüllendirmek istiyoruz. Üçüncüsü de dezavantajlı çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Başarı her ne kadar genlerle ilgili bir mesele olsa da bunun disiplinli bir şekilde kontrol edilmesi, ailenin, öğretmenlerimizin desteği, üniversitede 500 tam puanlık sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu sene 352 tane 500 tam puan alan öğrencimizin 77 tanesi İstanbul'umuzda. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 500 tam puan alan öğrencilerimizin de geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söylüyorum, yüzde 90'ı, 95'i İstanbul'umuzdaki liseleri tercih ederek burada sizlerle birlikte eğitim öğretim hayatlarına devam edecek. İstanbul Çocukları Vakfı olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de hem İstanbul'da yaşayan öğrencilerimiz hem de Anadolu'da yaşayıp İstanbul'u tercih eden öğrencilerimize aylık düzenli olarak burs vereceğiz. Bu burs dört sene boyunca devam edecek. Sizlerden tek beklentimiz var. Dünyanın neresine giderseniz gidin 86 milyon vatandaşımızın sizi sevdiğini, sizin başarılarınızla gurur duyduğunu, nasıl Aziz hocaların başarısıyla gurur duyduysak, nasıl Selçuk Bayraktarların başarısıyla gurur duyduysak, 5 sene sonra, 10 sene sonra sizin başarılarınızla da gurur duyacağız" şeklinde konuştu.

"Zor bir süreçti ve destek olmaya çalıştık"

LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerden Nisanur Köse'nin annesi Nurşen Köse, "Böyle bir yerde Nisanur'un vasıtasıyla olmak bir anne olarak gurur verici. Emeği geçen sayın Valimize ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz. Zor bir süreçti ve destek olmaya çalıştık. Nisanur da elinden geleni yaptı. Çok şükür sonucunu da aldık" dedi.

"Valimize, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum"

Nisanur Köse ise, "Buraya gelmek ve beni çağırmaları gururlu hissettirdi. Valimize, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Cidden zor ve yıpratıcı bir süreçti. Elimden geldiğince çalıştım. Ailemin de destekleri sayesinde sonunda hedefime ulaştım" diye konuştu. - İSTANBUL