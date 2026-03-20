İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Darülaceze'yi ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Ziyarette konuşma gerçekleştiren Gül, "Her bayramda olduğu gibi Darülaceze'de üç kuşak bir araya geldik. Başta Darülaceze Başkanı Esra Hanım olmak üzere tüm Darülaceze ekibine teşekkür ederim. Biz ülke olarak büyük bir aileyiz. Darülaceze ailesi olarak da Ramazan'da ve bayramlarda bir araya geldik. Bayramı dolu dolu yaşadık. Bayramı paylaşarak, dostluklarla, kardeşliğimizi artırarak devam ediyoruz. Çocuklarımıza destek olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Tıpkı kendi evlatları gibi ilgileniyorlar. Nerede yaşadığımız önemli değil, önemli olan kardeşliği ve bağı hissetmektir. Herkes bayram yaparken, bayramlarda Darülaceze gibi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor. Bu kurumlarda çalışanların hem bayramını tebrik eder hem de teşekkür ederim. Sizlerin fedakarlığı burada yaşayan sakinlerin daha huzurlu ve mutlu yaşamlarının en önemli teminatı oluyor. Cumhurbaşkanımız, bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkesin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Mübarek Ramazan Bayramı'na eriştiğimiz, bu sevinçle uyandığımız bereketli günde sizlerle Darülaceze çatısında buluşmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajlarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bayram mesajlarını iletiyorum. Bayramlar gönül köprülerinin kurulduğu, küskünlüklerin son bulduğu zamanlardır. Darülaceze'de ise bayramın anlamı çok derindir. Bayram ziyaretleri denilince aile ziyaretlerinden sonraki ilk mekan Darülaceze olmuştur. Kıymetli vatandaşlarımıza bu teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz. Köklü medeniyetimizde yer alan merhamet, büyüğe saygı, küçüğe sevgi Darülaceze'nin 130 yıllık geleneğinde yaşatıldı ve yaşatılmaya devam ediyor. Bayram sabahında büyüklerimizin yanında olan valimize, kaymakamımıza, değerli konuklara teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi. - İSTANBUL

