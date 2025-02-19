İstanbul Sultangazi'de Kar Yağışı Araçları Kapatınca Vatandaşlar Yardıma Koştu

İstanbul Sultangazi'de araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar karda hareket edemeyen bir otomobili elbirliğiyle kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de etkili olan kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar ise karla kaplandı. Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın ise, kara gömüldüğü görüldü. Otomobil karın içinden çıkamayınca çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Elbirliğiyle aracı iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL