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SOLOTÜRK İstanbul'da Zafer Bayramı Gösterisiyle Nefes Kesti

SOLOTÜRK İstanbul'da Zafer Bayramı Gösterisiyle Nefes Kesti
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SOLOTÜRK, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu yaptı. F-16 ile yapılan manevralar vatandaşlardan büyük ilgi gördü; 15 yaşındaki Ecrin Dilay Dindik heyecanını dile getirdi. Prova uçuşu bugün, gösteri ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, İstanbul semalarında Çevre Tanıma uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'in yaptığı manevralar vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. 15 yaşındaki Ecrin Dilay Dindik, "Heyecan vericiydi. SOLOTÜRK'ü İstanbul'da çok özlemiştik. Büyüyünce havacılıkla ilgilenmeyi düşünüyorum" dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda Çevre Tanıma Uçuşu icra etti. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir F-16 savaş uçağıyla yaptığı manevralar vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yüksek performanslı dönüşle ve alçak irtifa geçişleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti.

"SOLOTÜRK'ü İstanbul'da çok özlemiştik"

SOLOTÜRK ekibi bugün saat 18.00'da prova uçuşu gerçekleştirecek. 30 Ağustos 2026 saat 18.00'da da gösteri uçuşu yapılacak.

Etkinliğe katılanlardan 15 yaşındaki Ecrin Dilay Dindik, "Heyecan vericiydi. SOLOTÜRK'ü İstanbul'da çok özlemiştik. Türk Yıldızları da SOLOTÜRK de bence en iyi gösteri ekiplerinden biri. Büyüyünce havacılıkla ilgilenmeyi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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