Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi Almanya

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ederken kadrodan ayrılan bir isim daha belli oldu. Siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai'nin Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu.

UNION BERLIN'E TRANSFER OLDU

Beşiktaş, Alman futbolcunun bonservisiyle Union Berlin'e transfer edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın resmi açıklamasıyla birlikte Uduokhai'nin siyah-beyazlı kariyeri sona erdi. Alman savunmacı, Union Berlin'e transfer olarak kariyerine ülkesinde devam edecek.