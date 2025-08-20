İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, İstanbul'daki yatırımlara yerinde inceledi

İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, İstanbul'daki yatırımlara yerinde inceledi
AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, İstanbul'da devam eden önemli sağlık ve yurt projelerini yerinde inceledi.

Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü yurt projelerini inceleyen Ayaydın, Zeytinburnu Öğrenci Yurdu ve Beyoğlu Sütlüce Öğrenci Yurdu inşaatlarında denetimlerde bulundu. Yapımı süren bu projelerin, gençlerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için büyük önem taşıdığını ifade etti. Milletvekili Ayaydın, İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak devam eden sağlık ve eğitim yatırımlarının şehrin sosyal altyapısına güçlü katkılar sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri en hızlı şekilde hayata geçirmek için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonu sayesinde, İstanbul'umuzun her köşesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Biz de sahada çalışmaları yakından takip ederek bu projelerin bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
