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İstanbul Kağıthane'de yağış sonrası Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi'ni su bastı

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İstanbul Kağıthane'de yağış sonrası Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi'ni su bastı
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İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağış, Kağıthane Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki Sadabad Bahçesi'ni su basarken tarihi Sadabad Camii ile Sedef Atölyesi'nin büyük bölümü sular altında kaldı ve bölge havadan görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane Deresi taşarken tarihi Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi sular altında kaldı. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağış Kağıthane'de taşkına neden oldu. Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla dere kenarında bulunan Sadabad Bahçesi'ni su bastı. Bahçe içerisinde yer alan tarihi Sadabad Camii ile Sedef Atölyesi'nin büyük bölümü su altında kaldı. Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi havadan görüntülendi. Görüntülerle bölgeyi etkisi altına alan yağmur suyu da gözler önüne serildi. Tarihi bahçe cami ve çevresinin adeta göle döndüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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