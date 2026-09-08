İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar: "İstanbul’da 4 bin 500 çiftçiye destek verildi"

İstanbul'da tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üreticilerin maliyetlerinin azaltılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında temin edilen sera örtüsü, kışlık sebze fidesi, yem bitkileri ve kanola tohumları, Silivri'de düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Bu yıl toplam 5 tohum projesi, 8 fide projesi ve bir sera örtüsü projesini tamamlamış oluyoruz. Hala hazırda 4 bin 500 çifçimize dokunmuş oluyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) destekleriyle, İstanbul İl Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bitkisel üretimi geliştirme projelerinin temin töreni, Silivri ilçesi Değirmenköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Hayata geçirilen 4 projenin yüzlerce üreticiye destek vermesi bekleniyor. Kanola Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 350 üreticiye, 160 bin 100 dekar alanda kullanılmak üzere 6 bin 440 kilogram kanola tohumu verildi. Güzlük Yem Bitkileri Üretim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 9 ilçede 541 üreticiye 20 bin 190 dekar alanda kullanılmak üzere yulaf, Macar fiği, yem bezelyesinden oluşan toplamda 216 bin 800 kilogram yem bitkisi tohumu temin edildi. Kışlık Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, 6 ilçede 351 üreticiye, 158 dekar alanda kullanılmak üzere brokoli, kıvırcık ve karnabahardan oluşan toplamda 932 bin 40 adet fide sağlandı. Örtü Altı Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi kapsamında ise 6 ilçede 153 üreticiye 85 dekar alanda kullanılmak üzere toplam 19 bin 230 kilogram sera örtüsü sağlandı.

4 bin 504 üreticiye destek verildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gerçekleştirilen projelerle birlikte 2026 yılında İstanbul genelinde 5 tohum, 8 fide ve 1 sera örtüsü temini projesinin tamamlandığını belirtti. Projeler kapsamında 4 bin 504 üreticiye, 86 bin 970 dekar alanda kullanılmak üzere 306 bin 218 kilogram tohum, 2 milyon 85 bin 540 adet fide ve 19 bin 230 kilogram sera örtüsü temin edildi.

"Üretmeyen bir ülkenin güçlü olması mümkün değil, en önemli üretim kollarından birisi de tarım"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Üretmeyen bir ülkenin güçlü olması mümkün değil. Üretimin en önemli kollarından bir tanesi de takdir edersiniz ki tarım. Tarım olmayan bir yerde başka bir endüstriden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla en başta destek verilmesi gereken alan tarım. Özellikle de son zamanlarda iklim değişikliği, kuraklık ve diğer taraftan su arzının azalması çiftçiyi gerçekten zorlayan bir halde. Artık çiftçilik yapmak son derece zor bir alan gibi duruyor. Onları pamuklara sarıp saklamamız, desteklememiz gerekiyor. Bu amaçla buradayız. Valimiz bu alanda özveriyle özellikle İstanbul ölçeğinde bahsedilen temel destek programlarının dışında İstanbul ölçeğindeki tüm projelere destek vermeye çalışıyor" dedi.

"2026 yılı destek ödemeleri yüzde 18,5, 2027 ödemeleri ise yüzde 42 arttı"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise, "2024 yılında ülkemizde tarım alanında, hayvancılık alanında ve su ürünleri alanında çok kıymetli bir değişim yaptık. Devrim niteliğinde bir karardı bu 'Üretim Planlaması'. Artık neyi nerede ne zaman kiminle nasıl ve ne kadar üreteceğimiz konusunda 81 ilimizde bir plan dahilinde hareket ediyoruz. Üreticilerimizin bu plana uygun üretim yapmaları adına da destekleme modelinde de değişikliğe gittik. Temel destek adı altında, mazotun yüzde 50'sini, gübrenin de yüzde 25'ini çiftçilerimize destek olarak ödemekteyiz. Planlı üretim yaparsak eğer, çiftçilerimize mazotun tamamını, gübrenin de yüzde 50'sini destekleme ödemesi olarak yapıyoruz. İstanbul'da 743 bin dekar işlenen tarım alanımız var. Bunların büyük çoğunluğunun bulunduğu üretim üssümüz Silivri'deyiz. Kararname ile bölgedeki jeopolitik değişimler ve savaşın etkisiyle mazotta ve gübredeki fiyat dalgalanmaları nedeniyle Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile 2026 yılı destekleme ödemeleri yüzde 18,5 oranında arttırıldı. 2027 destek ödemeleri de yüzde 42 oranında arttırıldı. Bu yıl toplam 5 tohum projesi, 8 fide projesi ve bir sera örtüsü projesini tamamlamış oluyoruz. Hala hazırda 4 bin 500 çifçimize dokunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı