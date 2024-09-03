İstanbul Havalimanı'nda 19 kg canlı tıbbi sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülükleri valizle getiren Rus vatandaşına 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'ndan 29 Ağustos 2024 tarihin de Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan Rus yolculardan şüphelenen Gümrük Muhafaza memurları X-ray cihazına sevk etti. Yapılan kontrollerde, bir valizin içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Durum, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Görevlileri tarafından Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede Rusya vatandaşının, canlı tıbbi sülükleri yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlendi. Şahsın Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu. Tıbbi sülükleri kaçak olarak getiren yabancı uyruklu şahsa 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL