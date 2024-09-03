Üye Girişi
Haberler

İstanbul Havalimanı'nda 19 kg canlı tıbbi sülük ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir Rus vatandaşının valizinde 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülük bulundu. Sülükleri yasadışı yollarla getiren şahsa 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülükleri valizle getiren Rus vatandaşına 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'ndan 29 Ağustos 2024 tarihin de Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan Rus yolculardan şüphelenen Gümrük Muhafaza memurları X-ray cihazına sevk etti. Yapılan kontrollerde, bir valizin içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi. Durum, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Görevlileri tarafından Arnavutköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede Rusya vatandaşının, canlı tıbbi sülükleri yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlendi. Şahsın Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine 19 kg ağırlığında ve 20 bin adet büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu. Tıbbi sülükleri kaçak olarak getiren yabancı uyruklu şahsa 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı Hayvan Hakları Kaçakçılık istanbul Türkiye Sağlık Güncel Rusya Yerel Ceza

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti
title