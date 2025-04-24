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İstanbul Depremi Sonrası Kızılay'dan Beslenme Desteği

İstanbul Depremi Sonrası Kızılay'dan Beslenme Desteği
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Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Türk Kızılay İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara beslenme desteği sağlıyor. Toplamda 115 bin bardak sıcak çorba ve diğer beslenme malzemeleri dağıtılıyor.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremin ardından Türk Kızılay toplanma alanlarında vatandaşlara beslenme desteğini sürdürüyor

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini hızla devreye aldı; ilk saatlerden itibaren İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sağladı.

3 binden fazla çalışan ve gönüllüsüyle sahada beslenme hizmeti sağlayan Kızılay ve beslenme platformu paydaşları, saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 adet kumanya ile yaklaşık 125 bin adet sıcak ve soğuk içecek dağıttı.

İstanbul genelinde 100'ün üzerinde mobil ikram aracı görev yapıyor; güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımı kesintisiz sürüyor. Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise "+90 552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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