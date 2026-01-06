Haberler

İstanbul'da gökkuşağı trafikte görsel şölen oluşturdu

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, sürücüleri keyiflendirdi. Yoğun trafik akışında bazı sürücüler bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmurun sona ermesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermesi sonucu oluşan gökkuşağı, özellikle yoğun trafik akışı sırasında sürücülere kısa süreli de olsa keyifli anlar yaşattı. Bazı sürücüler araçlarını yavaşlatarak, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ortaya çıkan manzara, gökyüzündeki renk cümbüşüyle birlikte hem sürücüler hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökkuşağı kısa süre sonra gözden kaybolurken, o anlar geriye güzel görüntüler bıraktı. - İSTANBUL

