İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul Beylikdüzü'nde etkili olan yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, dron ile havadan görüntülendi. Görsel şölen sunan bu anlar, izleyenleri büyüledi.

Kent genelinde etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi yaşandı. İstanbul Beylikdüzü ve çevresindeki gökkuşağı dron ile havadan görüntülendi.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında İstanbul Beylikdüzü ve çevresinde gökkuşağa sürprizi yaşandı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan anlar dron ile havadan görüntülendi. Kısa süreli yaşanan gökkuşağı olayı, görenleri kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
