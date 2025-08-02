İstanbul'da Yağmur Etkili Oldu, Sıcaklıklar Düşüş Gösterdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un Şişli, Eyüpsultan, Fatih ve Beylikdüzü bölgelerinde etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, sıcaklıkların da düşmesine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur Şişli, Eyüpsultan, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışla birlikte sıcaklıklar belirgin şekilde düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde bulutlu hava hakim oldu. Ardından öğle saatlerinde Şişli, Eyüpsultan, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde yağmur etkisini gösterdi. Vatandaşlar yağmur yağışıyla birlikte serin havaya kavuştu. Bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşadı. Yağan yağmurla birlikte sıcaklıklar belirgin şekilde düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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