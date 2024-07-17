Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Vatandaşlar Boğaz'ın Sularında Serinledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sıcak hava ve nem uyarısı yapılmasına rağmen bazı vatandaşlar Boğaz'ın sularında serinlemek için tercih etti. Kimi yürüyüş yaparken, kimi ise şezlong ve havluyla keyfini sürdü. İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerin denizler olduğu belirtildi.

İstanbul'da bazı vatandaşlar, kent genelinde etkisini sürdüren sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için sıcak hava ve nem uyarısı yaparken sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. İstanbul'da bunaltan sıcaklıklarda serinlemek isteyenler, kendilerini Boğaz'ın sularına bıraktı. Kimi vatandaşlar Boğaz hattı boyunca yürüyüş yaparken, yanlarında şezlong, havlu ve portatif masa getiren kimi vatandaş ise, Boğaz'da serinlemenin keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda oturmayı seçti.

"Devletimiz sağ olsun"

Arkadaşlarıyla birlikte denize yüzmeye gelen Yusuf Şahin, "Her gün denize geliyoruz, serinliyoruz. Deniz de zaten boğaz suyu tertemiz. Yüzüyoruz devamlı. Herkese tavsiye ederiz burası çok güzel. Ücretsiz bir yer. Devletimiz sağ olsun" dedi.

"İş yerinde klima var ama açık hava olduğu için etki etmiyor"

Sahilde bir kafede garsonluk yapan Samet Turgut, "Çalıştığım için dışarı çıkmam zor oluyor. Denize girme fırsatımız da olmuyor. Sabah işe geliyoruz akşam çıkıyoruz. İş yerinde klima var ama açık hava olduğu için etki etmiyor" diye konuştu.

"İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerler denizlerdir"

İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerin denizler olduğunu söyleyen İlyas Örnek, "Biz buralarda yaşadığımız için en güzel yerler sahiller oluyor. Sahilde de denize giriyoruz. Ama sahile uzak olan insanlara Allah kolaylık versin. İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerler denizlerdir. İster istemez evde oturtamıyorsun. Biz de serinlemek için sahile iniyoruz. Denize giriyoruz" dedi.

"Sıcakta kendine dikkat edeceksin"

Sarıyer'e günübirlik gelen İhlas Baykan, "Sıcağa çok sıkmamaya gayret ediyoruz. Denize geliyoruz. Kendi memleketimde de aynı şekilde denize gidiyoruz. Sıcakta kendine dikkat edeceksin. Gençlik gitti artık" diye konuştu.

"Evde yüreğimiz yanıyor"

Sıcaktan etkilenmemek için denize girdiğini söyleyen Servet Can Doğan, "Evde yüreğimiz yanıyor. Gelip denize atlıyoruz. Okul yaz tatiline girdi ama yakında açılıyor galiba. Burada da serinliyoruz. Bu sıcakta dışarda arkadaşlarımla oturamıyorum. Biz de denize geliyoruz serinlemek için. Sıcaktan bunaldığımızda evde soğuk suyun altına giriyoruz ama çoğunlukla denize giriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Çevre Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?
'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title