İstanbul'da Tarihi Bahçeler Yaz Akşamları Ziyarete Açık

İstanbul'da Tarihi Bahçeler Yaz Akşamları Ziyarete Açık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Milli Saraylara bağlı tarihi yapıların bahçeleri, yaz akşamları Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri halkın ziyaretine açıldı. 15 Eylül'e kadar devam edecek olan uygulama ile ziyaretçiler tarihi atmosferde keyifli anlar yaşayacak.

İstanbul'da Milli Saraylara bağlı tarihi yapıların bahçeleri yaz akşamları Cuma Cumartesi ve Pazar akşamları ziyarete açık olacak. 13 Haziran Cuma günü başlayan uygulama 15 Eylül'e kadar devam edecek.

İstanbul'da Milli Saraylara bağlı saray ve kasırların tarihi bahçeleri 13 Haziran Cuma akşamından itibaren hafta sonu akşam ziyaretlerine açıldı. 15 Eylül'e kadar devam edecek uygulamada yaz boyu Cuma Cumartesi ve Pazar günleri tarihi yapıların bahçeleri saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Beylerbeyi Sarayının bahçesi ve görkemli rüzgarlı rıhtımının da yaz akşamları ziyarete açılmasıyla ziyaretçiler tarihi sarayın bahçesinde ve rüzgarlı rıhtımında gün batımı manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçirip bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden Gökhan Civcivoğlu ve Esranur Civcivoğlu, "İstanbul'da yüzde 80 kısım çalışan kısım ve buraları ziyaret edemiyorlar. Akşam 5 iş çıkışı olduğu için kapanıyordu. Bu çok güzel bir şey. Çalışan kesimini de düşünülmesi gerçekten güzel bir şey. Burada müze müdürlüklerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir düşünceyle hareket ettikleri için. İnsanların belirli bir stresi var. O stresi böyle tarihi ve doğal güzelliklerle atması bence gayet hoş bir düşünce olmuş. Keyifli Bir Zaman geçiriyoruz bize de yürüyüş olmuş oluyor. Güzel yerleri görmüş oluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaz Zehra:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 6 haftada 433 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.