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İstanbul'da Taksim Güvenliği İçin Olağanüstü Tedbirler Alındı

İstanbul'da Taksim Güvenliği İçin Olağanüstü Tedbirler Alındı
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İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıl öncesinde Taksim'de güvenlik denetim noktalarını ziyaret ederek, olağanüstü önlemler alındığını duyurdu. 60 bin güvenlik personeliyle birlikte Taksim'de huzurun sağlanması için 24 saat görev yapacak ekipler oluşturuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yılda Taksim'de bulunan denetim noktasını ziyaret etti. Vali Gül, "Olağanüstü bir tedbir uygulandı. İstanbul Türkiye'nin göz bebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Dolayısıyla Taksim'de, İstiklal'de huzurun devam etmesiyle ilgili arkadaşlarımız 24 saat esasına göre görev yapıyorlar" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yılda Taksim'de bulunan denetim noktasını ziyaret etti. Burada görev yapan polislere kolaylık dileyen Vali Davut Gül, ardından açıklamalarda bulundu.

Vali Gül açıklamasında, "60 bin güvenlik personelimiz bunun yanında 90 binin üzerinde özel güvenlik personeli ile olağanüstü bir tedbir uygulandı. İstanbul Türkiye'nin göz bebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Dolayısıyla Taksim'de, İstiklal'de huzurun devam etmesiyle ilgili arkadaşlarımız 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Sabaha kadar da görev yapacaklar. Hem kaçak göçle mücadele ile ilgili Göç İdaremizin mobil ekipleri, hem resmi ve sivil güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Allah ağız tadı ile 2025'i geçirmeyi nasip etsin. İnşallah 12 ay boyunca aynı huzuru yaşamış oluruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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