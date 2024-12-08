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İstanbul'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Sonunu Coşkuyla Kutluyor

İstanbul'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Sonunu Coşkuyla Kutluyor
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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük sevinçle kutlanıyor. Fatih Camii'nde toplanan kalabalık, sabah namazının ardından araç konvoyları oluşturarak kutlamalara devam etti.

Suriye'de Esed rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'ne akın eden binlerce insan konvoy oluşturarak kutlamalara devam ediyor.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli, Fatih Camii'nde Türkiye ve Suriye bayrakları ile Esed'in gidişini kutladı. Fatih Camii'nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor.

Gösteriler, sabah namazı sonrası caddelere taştı

Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde başlayan gösteriler, ilerleyen saatlerde de Fatih'in cadde ve sokaklarına taştı. Araç konvoyları oluşturan binlerce Suriyeli, Türkiye ve Suriye bayraklarını araçlarına asarak Fevzipaşa Caddesi'nde ilerledi. Caddede yaya olarak toplanan kalabalık bazı gruplar ise sloganlar attı. Kutlamaların yapıldığı anlarda cadde üzerinde yoğun trafik meydana gelirken, kalabalık konvoylar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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