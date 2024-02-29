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İstanbul'da sis nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz, kara ve hava yolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Medine'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen uçakta sis nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nına iniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz, kara ve hava yolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na bazı uçaklar iniş yapamadı. Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Medine'den Sabiha Gökçen Havalimanı'manına gelen uçakta sis nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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