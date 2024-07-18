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İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Etkili Olmaya Devam Ediyor

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek.

AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul'da, gün boyu benzer hava şartlarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Aynı verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

Öğle saatlerine dikkat

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Afrika Basra AKOM Yerel Güncel Haberler

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