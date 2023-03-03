Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da SGK binaları önünde uzun EYT kuyruğu

Yerel Haberler

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından vatandaşlar SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Eyt düzenlemesinin yasalaşmasının ardından vatandaşlar SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. SGK önlerindeki kuyruk yüzlerce metre uzarken, emekli adayı Selami Demirtaş, "Çok şükür 30 yıl çalışıp 5 yıl emekli olmayı bekledik. Bir süre de mücadele verdikten sonra emekli olabildik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıklamıştı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenlemenin yasalaşması sonrasında Esenyurt, Sultangazi ve Fatih ilçelerinde bulunan SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinden kuyruklara giren vatandaşlar ise düzenlemeden memnun olduğunu belirtti.

"Çok mutluyum, yıllardır bekliyordum"

EYT kanununun çıkmasının ardından SGK önünde sıraya giren Yasin Türkyılmaz, "Çok mutluyum, yıllardır bekliyorduk. İlk emekli maaşımın bir miktarını depremzede ailelere bağışlamayı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte emekli olanlara Allah maaşlarını hayırla yemeyi nasip etsin" dedi.

Kuyrukta bekleyen Selami Demirtaş isimli başka bir emekli adayı ise, "Çok şükür 30 yıl çalışıp 5 yıl emekli olmayı bekledik. Bir süre de mücadele verdikten sonra emekli olabildik. Emekli olduğumuz için mutluyuz tabi. 30 yılın karşılığını alacağız İnşallah" dedi. - İSTANBUL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu Selami Demirtaş EYT Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title