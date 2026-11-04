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İstanbul'da sağanak iş çıkışı trafiğini ve durakları yoğunlaştırdı

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İstanbul'da akşam saatlerinde de süren sağanak yağış, iş çıkışı trafiğinde yoğunluğa yol açtı. Toplu taşımayla eve dönmek isteyen vatandaşlar otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, iş çıkışında trafikte yoğunluğa neden oldu. Evlerine toplu taşıma ile dönmek isteyen vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, işten çıkan vatandaşların eve dönüşünü zorlaştırdı. Araç trafiği iş çıkışı saatlerinde yoğunlaşırken, toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi. Yolcu sayısının artmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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