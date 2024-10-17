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İstanbul'da Sabah Yağmurunun Ardından Kartpostallık Gökkuşağı

İstanbul'da Sabah Yağmurunun Ardından Kartpostallık Gökkuşağı
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İstanbul Eyüpsultan semalarında sabah saatlerinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, muhteşem manzarasıyla görenleri büyüledi. Dron pilotu Mustafa Karahan'ın çektiği görüntülerde, gökyüzünde bir süre duran gökkuşağı hayranlıkla izlendi.

İstanbul Eyüpsultan semalarında sabahın ilk saatlerinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur sonrası gün doğumunda oluşan gökkuşağı Eyüpsultan semalarında görüntülendi. Yağmur bulutları ile birlikte oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bırakırken adeta kartpostallık manzaraya sahne oldu. Dron pilotu Mustafa Karahan'ın çektiği görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Bir süre gökyüzünde duran gökkuşağı daha sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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