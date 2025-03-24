İstanbul'da Olası Deprem İçin Gerçeğini Aratmayan Tatbikat Düzenlendi

İstanbul'da olası bir deprem esnasında gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları için gerçeğini aratmayan tatbikat düzenlendi.

İstanbul'da Emniyetli Hayat Derneği tarafından deprem senaryosu üzerinden gerçeğini aratmayacak arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, afet durumlarında ekiplerin hızlı ve etkili müdahale yeteneklerini geliştirmek amaçlandı. İtfaiye, sağlık, polis ve güvenlik ile gönüllü kurtarma ekipleri katıldığı tatbikatta, ekiplerin müdahale süresi ölçülerek değerlendirildi. Koordinasyon ve iletişim yetenekleri de test edilen çalışanların, ekipman kullanımı ve teknik bilgi seviyeleri gözden geçirildi. Tatbikat senaryosunda ekipleri yaralıları kurtarırken, bina enkazında arama çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından enkazdan çıkarılanlar tahliye edildi ve ilkyardım uygulandı. Arama kurtarma tatbikatı, ekiplerin bilgi ve becerilerini pekiştirirken, topluma da güven ve hazırlık anlamında katkı sağladı.

"Olası afet esnasında ayakları yere basan bir ekip ruhu ortaya çıktı"

Emniyetli Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahrettin Çelik, "Ekiplerimiz büyük bir özveri ile eğitimlerde gördükleri bilgileri tatbikatta uyguladı. Olası afet esnasında da çevik daha ayakları yere basan bir ekip ruhu ortaya çıktı. Ayrıca bütün destekçilerimize ve ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL