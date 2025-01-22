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Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangını Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangını Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonucunda 76 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas çerçevesinde İstanbul'daki bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için 1 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün Grand Kartal Otel'de 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınının ardından milli yas ilan edildi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'un simge noktalarından Taksim'de ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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