İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
İstanbul'un Bahçelievler, Esenler ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Üst geçitler ve çatıların karla kaplandığı bildiriliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Esenler Otogar mevkiinde, üst geçitlere hafif kar yağdığı görüldü.

İstanbul'da kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor. Bahçelievler'in Yenibosna mevkiinde, Esenler'in Otogar mevkiinde ve Gaziosmanpaşa'da kar yağışının hızlandığı, bazı üst geçitlerin ve çatıların karla kaplandığı, lapa lapa kar yağdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
