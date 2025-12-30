Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul Avrupa Yakası'nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
