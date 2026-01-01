İstanbul'da bazı ilçelere kar yağarken bazı ilçelerde ise güneşli hava etkisini sürdürdü

İstanbul'da bugün gün boyu şehrin bazı bölgelerine kar yağarken bazı ilçelerde ise güneşli hava etkili oldu.

İstanbul'da bugün hava şartları ilçeden ilçeye değişti; kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde güneşli hava görüldü. Beyoğlu'nda aniden bastıran kar yağışı, İstiklal Caddesi'nde kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü. Aynı dakikalarda Bakırköy'de ise güneşli hava etkisini sürdürdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı belirgin şekilde etkisini gösterirken, kıyı şeridi ile alçak rakımlı bölgelerde ise güneşli hava şartları hakim oldu. - İSTANBUL