İstanbul'da bazı ilçelere kar yağarken bazı ilçelerde ise güneşli hava etkisini sürdürdü

İstanbul'da bugün bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli hava hakim oldu. Beyoğlu'nda kar yağarken, Bakırköy'de güneşli bir gün yaşandı.

İstanbul'da bugün hava şartları ilçeden ilçeye değişti; kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde güneşli hava görüldü. Beyoğlu'nda aniden bastıran kar yağışı, İstiklal Caddesi'nde kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü. Aynı dakikalarda Bakırköy'de ise güneşli hava etkisini sürdürdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı belirgin şekilde etkisini gösterirken, kıyı şeridi ile alçak rakımlı bölgelerde ise güneşli hava şartları hakim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
