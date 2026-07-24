İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, sağanak yağış İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Okmeydanı E5'te uzun araç kuyrukları oluştu. Meteorolojiden alınan verilere göre, yağışın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı