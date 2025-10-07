Haberler

İstanbul'da Dolunay, Ambarlı Limanı'nda Kartpostallık Manzara Oluşturdu

İstanbul'da Dolunay, Ambarlı Limanı'nda Kartpostallık Manzara Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ambarlı limanında dolunay gün batımıyla birlikte havadan görüntülendi. Konteyner vinçleri arasında beliren dolunay, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

İstanbul'da Ambarlı limanı ile birlikte havadan görüntülenen dolunay kartpostallık manzaralar oluşturdu. Konteyner vinçlerinin arasında gözüken dolunay izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin konteyner hacmi bakımından en büyük, kargo tonajında beşinci büyük limanı olan Ambarlı limanında Dolunay görüntülendi. Gün batımıyla beraber ortaya çıkan dolunay havadan görüntülendi. 300 metrelik dev gemilerin yanaşabildiği limanda konteyner vinçleri arasında görüntülenen dolunay manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bir tekne dolunaya doğru yol aldığı anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. Limana yanaşan bir gemi ise zaman atlatmalı çekim tekniği ile çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.