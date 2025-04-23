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İstanbul'da Deprem: Sağlık Bakanlığı'ndan Olumsuz Bir Durum Bildirimi Yok

İstanbul'da Deprem: Sağlık Bakanlığı'ndan Olumsuz Bir Durum Bildirimi Yok
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine ve hastaneler herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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