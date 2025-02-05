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İstanbul'da Arıtılmadan Denize Atık Su Akıtıldığı İddia Ediliyor

İstanbul'da Arıtılmadan Denize Atık Su Akıtıldığı İddia Ediliyor
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki İSKİ'ye ait Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıza nedeniyle arıtılmamış atık suyun denize akıtıldığı belirlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, görüntüleri çeken çalışanın işten atıldığını duyurdu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İski'nin Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık suyun arıtılmadan denize akıtıldığı iddia edildi. Denizin renk değişimi ve tesis içindeki arıtma sisteminin çalışmadığı anlar bir çalışan tarafından videoya çekildi. Görüntüyü kayda alan çalışanın işine son verildi.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan İski'ye bağlı Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde oluşan arıza nedeniyle günlerce denize atık su akıtıldığı ileri sürüldü. Tesisten uzatılan boruyla denize akıtılan suyun deşarj edildiği alandaki renk değişimi de görüntülendi. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, videoları çeken İSKİ personelinin işten atıldığı öğrenildi.

"Burada insanlar yüzüyor"

Mahalle sakinlerinden Mert Akman, "Gördüğünüz gibi denize su buradan akıtılıyor. Şu anda yoğun dalga olduğu için akıtılan suyun içeriğini göremiyoruz ama zaten videolar mevcut. Tesis buraya yakın, önceden bu boru sahile daha yakındı. Orada gözüküyor diye boruyu buraya kadar uzatmışlar. Normal zamanlarda burada insanlar yüzüyor. Aileler geliyor, hatta kışın bile yoğun olan bir sahil. Biz yetkililerden biran önce çözüm bekliyoruz. Su temizlenmeden denize akıtılıyor. Biz bu durumu 3-4 gün önce öğrendik. Pis lağım suyu akıtıldığını biliyoruz. Böyle bir şeyin olması hiç normal değil. Kesinlikle göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi

Görüntülerde tesis içerisindeki arıtma cihazlarının çalışmadığı ve pis suyun olduğu gibi çekilen boru aracılığıyla denize deşarj edildiği, deniz renginin de değiştiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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