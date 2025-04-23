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İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası Kağıthane'de Panic

İstanbul'da 6.2'lik Deprem Sonrası Kağıthane'de Panic
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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'na akın etti. Deprem paniği nedeniyle evlerine girmek istemeyen birçok kişi, park ve bahçeleri doldurdu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası Kağıthane'de vatandaşlar Hasbahçe Mesire Alanı'na akın etti.

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem, vatandaşlar arasında büyük paniğe sebep oldu. Evlerine girmek istemeyen birçok vatandaş, park ve bahçeleri doldurdu. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı da adeta dolup taştı. Vatandaşlar, piknik malzemeleri ve sandalyeleri ile mesire alanına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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