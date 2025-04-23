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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Fatoş Kaya'nın Yaşadığı Korku Anları

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Fatoş Kaya'nın Yaşadığı Korku Anları
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İstanbul Maltepe'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatoş Kaya, deprem çantasını alarak evinden dışarı çıktı. Depreme dair yaşadığı korkuyu anlattı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Maltepe'de yaşayan Fatoş Kaya isimli vatandaş, deprem çantasını alarak evinden dışarı çıktı. Kaya, "Başımın ucunda duruyordu, aldığım gibi çıktım" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Maltepe'de yaşayan Fatoş Kaya isimli vatandaş, deprem çantasını alarak evinden dışarı çıktı. Deprem sonrası konuşan Fatoş Kaya, "Çok korktum, aklım çıktı. Bu deprem çantam. İçinde her şeyim var. Bisküvilerim, sularım, konservelerim var. Çok korkuyoruz. İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsun. Başımın ucunda duruyordu zaten. Aldığım gibi kaptım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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