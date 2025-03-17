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İstanbul'da 1600 Yıllık Tarihi Yapı Havadan Görüntülendi

İstanbul'da 1600 Yıllık Tarihi Yapı Havadan Görüntülendi
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan ve Bizans'tan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan 1600 yıllık tarihi yapı, medeniyetlerin geçişine tanıklık ediyor. Uzmanlar, yapının müzeye dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.

İstanbul'da Bizans, Doğu Roma, Osmanlı Cihan Devleti ve Cumhuriyet dönemlerinde sürekli üzerine kat çıkılarak inşa edilen yapı görenleri şaşkına çeviriyor. 4 döneme şahitlik yapan bin 600 yıllık tarihi yapı havadan görüntülendi.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'da Fatih ilçesinde yer alan bir yapı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir görüntü ortaya koyuyor. Bizans, Doğu Roma, Osmanlı Cihan Devleti ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul'un nasıl kültürel değişimlere ev sahipliği yaptığının kanıtı olarak halen ayakta duruyor. Uzmanlara binanın müzeye çevrilip yerli ve yabancı turistlere açılması gerektiği savunuyor. Günümüzde bina kullanılmazken hemen yanındaki boş alan otopark olarak kullanılıyor. Dron ile çekilen görüntülerde yapının tarihinin katmanları net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

"En az 1600 yıllık bir tarihi var"

Tarihi eser araştırmacısı Ömer Faruk Yavaşçay, "Bu eser 4 farklı döneme ait olduğu için Bizans, Doğu Roma, Osmanlı, Cumhuriyet dönemine müzeye dönüştürülmesi gerekiyor. Bu yapının eşi benzeri yok hatta eşi benzeri olmadığı için bir isim de verilemiyor. Yapının en altında granit sütunların olduğu kısım yer alıyor. O kısmın bir sarnıç veya mahsen olarak kullanıldığı düşünülüyor. Hemen üzerindeki kemerli kısım ise Doğu Roma döneminde bir yapıya ait olduğu düşünülüyor. Onun üzerinde Şengül Hamamı'nın bir parçası olduğunu, en üstünde ise Cumhuriyet Dönemi'ndeki Balıkesir Han olduğunu biliyoruz. En az bin 600 yıllık bir tarihi var. Çünkü Doğu Roma M.S 365 yılında kuruluyor. Bu ondan önce yapılmış bir eser oluyor. Bu da yapının M.S 396 yılından önceye ait olduğunu gösteriyor. Burası sadece Türkiye'de değil dünya çapında çok meşhur bir yer. Dünya çapınca önemli tarih sayfaları bu yapıyı paylaştı ve milyonlarca kez izlendi. Biz yeterince bu eseri tanıtamıyoruz. Çünkü otoparkın ortasında kalmış bir durumda. Bu yapının en önemli ayrıntısı ise yüz yıllar boyunca hep uyum içerisinde inşa edilmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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