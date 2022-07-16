İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da İnşa Edeceği Okulun İhalesi 10 Ağustos'ta Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da deprem nedeniyle yaşanan okul sorununu çözmek amacıyla kentte inşa etmek istediği okulun ihalesi, çıkartılan bürokratik engeller nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl sonra, 10 Ağustos'ta yapılacak. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a hayır amaçlı okul yaptırması dahi bürokratik engellere takılarak ancak 1,5 yıl gibi uzun bir süre zarfında engel aşılıyor. Bu durum, bürokrasimiz adına üzücü bir durum" dedi.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan okulların yıkılması sonrasında kentte okul sorunu yaşanmaya başlanmıştı. CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un talebi üzerine kentte okul yapma kararı almıştı. İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliği, kentte okul yapmak isteyen CHP'li belediyelere aylarca cevap vermemişti.

İMZA TÖRENİNE KATILAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin okul yapma kararın ardından 5 Şubat'ta yapılan protokol imza törenine katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, görevinden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na koordinatör olarak atanmıştı. Görevden alınan Gürtürk'ün yerine İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit getirilmişti.

İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde inşa edilecek olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin ihale, çıkartılan bürokratik engeller nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılacak. İhalenin, 10 Ağustos'ta saat 10: 30'da açık usulle yapılacağı öğrenildi.

" BU DURUM, BÜROKRASİMİZ ADINA ÜZÜCÜ"

Tüm engellemelere rağmen okulun ihale sürecine gelindiğini belirten Gürsel Erol, yaşananları şöyle değerlendirdi:

"Elazığ depreminin ardından CHP'li belediyelerimiz, şehrimizdeki okul eksikliğini gidermek ve öğrencilerimizin rahat koşullarda eğitim almaları için okul inşa etme kararı almış, bu kararını ise gerek Elazığ Valiliği'ne gerekse Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmişti. Belediyelerimizin okul inşa etme kararının ardından bürokratik engellemelerden tutun da İBB'nin okul yapım protokolüne katılan Milli Eğitim Müdürü'nün görevden alınmasına kadar birçok olay yaşanmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Sürsürü mahallesinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapım ihalesinin gecikmeli de olsa ihale tarihi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a hayır amaçlı okul yaptırması dahi bürokratik engellere takılarak ancak 1,5 yıl gibi uzun bir süre zarfında engel aşılıyor. Bu durum, bürokrasimiz adına üzücü. 1,5 yıl boyunca bürokratik tüm engellemelere rağmen süreci bu noktaya kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa sürede Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerimizin inşa edeceği okullarımızın da ihale tarihleri netlik kazanacaktır. Şehrimizin okul sorununun çözümü için katkı sağlayan Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarımıza ve değerli yöneticilerine sonsuz teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel