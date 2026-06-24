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İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar

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İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar
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İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti. O anlar nefes kesti.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. 

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Sondaj platformu iskeletinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de iskeleye eşlik etti. Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti. Sondaj platformu iskeletinin geçişi köprünün altından geçişi kameraya yansıdı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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