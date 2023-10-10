İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi" çerçevesinde düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları 2022-2023 Ödül Töreni Fatih Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi" kapsamında düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları 2022-2023 Ödül Töreni Fatih Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti. "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" temalı İstanbul Bilim Olimpiyatları yarışmasında yetenekli öğrencilerin keşfedilmesiyle, temel bilimler alanında derinlemesine nitelikli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak ve bu alanda geleceğin teknolojilerini üreten gençleri desteklemek amaçlanıyor.

2017 yılından bu yana 2 aşamalı olarak düzenlenen yarışma ortaokul ve lise düzeyinde yapılıyor. Her geçen yıl artan katılımcı sayısıyla 2022 yılı 1. aşamasına toplam 28 bin 871 öğrenciden 574'ü 2. aşamaya geçmeye hak kazandı. 2. aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler çeşitli eğitimleri tamamlayarak hazırlandıkları sürecin sonunda madalya almaya hak kazandı.

" Türkiye Yüzyılı'na eserleri ve başarıları ile damga vuracak gençlerin destekçisiyiz"

İstanbul Bilim Olimpiyatlarında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sadece madalya kazananları değil, bu amaç doğrultusunda emek vererek çalışan, yarınlara olan umudumuzu arttıran kıymetli öğrencilerimizin tümüyle gurur duyuyorum. Biliyoruz ki yarının meyvesi, bugünden atılan tohumların neticesidir. Bu sebeple İstanbul Bilim Olimpiyatları'nın ülkemizde yaygınlaşması üzerinde önemle durduğumuz konulardan biridir. Bilime olan ilginin müreffeh yarınların habercisi olduğunu biliyoruz. Tüm bu başarılarla gurur duyuyor, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte sınıflarımıza verilen Uluğbey, Hayyam, Biruni, Harezmi, Heysem ve bu sene açılacak olan İbn-i Sina isimlerine dikkatinizi çekmek isterim. Bu sınıflarımızda eğitim alacak gençlerimizin bu değerlerimizin günümüzdeki temsilcileri olacaklarına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'na eserleri ve başarılarıyla damga vuracak siz gençlerin her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL