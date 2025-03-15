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İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak bebeğin fenalaşması üzerine acil iniş yaptı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık bir bebeğin fenalaşması nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul- Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık bebeğin fenalaşması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak, yolculardan 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

2 AYLIK BEBEK FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak bebeğin fenalaşması üzerine acil iniş yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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