İstanbul-Adalar Tatbikatı için Çorlu'da Hazırlık Toplantısı

İstanbul-Adalar Tatbikatı için Çorlu'da Hazırlık Toplantısı
26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul-Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı öncesinde Çorlu'da yapılan toplantıda, muhtemel afet durumlarındaki koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı. Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'in başkanlık ettiği toplantıda tatbikatın önemi vurgulandı.

26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İstanbul- Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı öncesinde, Çorlu'da hazırlık toplantısı düzenlendi.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten başkanlığında yapılan toplantıya Tekirdağ AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, muhtemel afet durumlarında koordinasyonun sağlanması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve tatbikat sürecinde izlenecek adımlar ele alındı.

Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, tatbikatın genel amacı, senaryo akışı ve alınacak önlemler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Tatbikatın, afet anında kurumların refleks kabiliyetini ölçmek ve eksiklikleri tespit etmek açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantı sonunda, kurumlar arasında etkin iletişim ve iş birliği vurgusu yapılarak tatbikata hazır olunduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ

