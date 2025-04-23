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İstanbul Açıklardaki Deprem Bilecik'te Panik Yaratı

İstanbul Açıklardaki Deprem Bilecik'te Panik Yaratı
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Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bilecik'te de hissedildi. Vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, iletişimde sorunlar yaşandı ve panik anları kaydedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedilirken, yakınlarına ulaşamayanlar panik yaşadı.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve tüm ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı atarken, evlerde avizelerin, dolapların, masaların sallanması cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Baya bir panik yaşadık biz burada"

Deprem sonrası kendinin sokağa atan Dilek Gacal, "İstanbul merkezli bir deprem olduğu söyleniyor. Bilgi kirliliği var sanırım, 6,2 deniyor. 4 şiddetli deniyor. Şuan bende İstanbul'da ki yakınlarımı arıyorum. Ulaşmaya çalışıyorum ama hatlarda çekmiyor. Baya bir panik yaşadık biz burada. Yakınlarımıza ulaşmakta sorun yaşıyoruz" dedi.

"Biraz deprem oldu çok korktuk"

Esnaf Esra Kubat ise "Biraz deprem oldu çok korktuk, haberlere baktık hemen eşimizi dostumuzu aradık umarım kimseye bir şey olmamıştır herkese çok geçmiş olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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